Sind Fruchtsäfte Dickmacher?

Orangensaft enthält pro 100 Milliliter durchschnittlich rund 46 Kalorien – und damit sogar noch etwas mehr als die gleiche Menge an Cola (etwa 38 Kalorien). Grund dafür ist der hohe Zuckeranteil der Frucht. Und der wird umso kritischer betrachtet, wenn man Orangen, aber auch Äpfel, Ananas oder ähnliches in flüssiger Form zu sich nimmt. Im Ganzen verzehrt soll Obst reichlich Vitamine und wertvolle Pflanzenstoffe liefern. Beim Entsaften jedoch verliere es seine Struktur, die den Verdauungstrakt zumindest ein wenig zum Arbeiten gezwungen hätte, und somit auch seine Ballaststoffe.