Ist zu viel Kaffee ungesund?

Laut einer Studie liegt die Durchschnittsperson mit den umgerechnet 2,3 200 Milliliter Tassen pro Tag völlig im grünen Bereich. Ein wahrer Kaffee-Junkie sollte allerdings vorsichtig sein. Forscher des Australian Centre for Precision Health fanden jetzt nämlich heraus, dass alles über einen Konsum von sechs kleinen (125 ml) oder vier grossen (200 ml) Tassen negative Auswirkungen auf unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden haben kann. Vor allem das erhöhte Risiko, an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung zu erleiden, schockiert. Zudem fanden die Wissenschaftler heraus, dass Vieltrinker von ihrer täglichen Ration schneller abhängig werden als die, die es bei zwei Tassen belassen. Wer ausnahmsweise mal nicht an seine benötigte Menge kommt, darf sich dann über innere Unruhe, Konzentrationsschwierigkeiten und Kopfschmerzen freuen.