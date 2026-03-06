Kann Koffein Fettpolster bekämpfen?

Bewegung ist das Zauberwort

Zudem punktet Kaffee mit weiteren Benefits. So hat das Getränk minimale 2 Kalorien pro Tasse und zügelt den Appetit, wenn er vor einer Mahlzeit getrunken wird. Wichtig, damit der ganze Zauber funktioniert: Dem Kaffee möglichst wenig Milch, Rahm und keinen Zucker beifügen. Und wie immer gilt, in Kombination mit Sport wird die Wirkung um ein Vielfaches gesteigert. Hartgesottenen empfehlen Sportmediziner*innen übrigens ein «Nüchterntraining». Das bedeutet, am Morgen anstatt des Frühstücks, nur einen schwarzen Kaffee zu trinken und dann ein lockeres Ausdauertraining wie zum Beispiel Walking einzulegen.