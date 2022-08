Kartoffelchips ohne Fett – so gehts!

Eigentlich weiss man es ja! Wer anfängt, Chips zu naschen, kann fast nicht mehr aufhören. Vor allem die fertig gekauften Dinger aus der Tüte oder in der Rolle können regelrecht süchtig machen. Leider. Denn die knusprigen Scheibchen schmecken einfach zu gut, um darauf zu verzichten. Man kann Chips natürlich auch selber machen. Doch legt man die Kartoffelscheiben im Backofen auf ein Blech, braucht es viel Öl, damit sie aufknuspern. Also schon wieder Fettalarm. Die Lösung: Kartoffelchips in der Mikrowelle zubereiten. Dafür braucht es keinen Tropfen Öl, es geht ganz schnell und das Resultat ist herrlich knusprig. So funktionierts!