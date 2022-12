Parmesankartoffeln – ganz schön crispy!

Die Parmesan-Kartoffeln gelingen ohne grossen Aufwand. Ca. 500 Gramm kleine Kartoffeln halbieren und 10 Minuten in Salzwasser kochen. In eine Auflaufform oder auf ein Backblech ca. 5 EL flüssige, geklärte Butter geben. 80 – 100 g geriebenen Parmesan dazugeben und nach Lust und Laune mit Paprika, getrockneten Kräutern – oder was auch immer – würzen. Wer mag, kann auch noch eine gehackte Knoblauchzehe hinzufügen. Alles gut mischen und dann die Käsemasse gleichmässig auf dem Boden der Form verteilen. Die halbierten Kartoffeln mit der Schnittfläche darauflegen, die Kartoffeln mit etwas geklärter Butter oder Olivenöl bestreichen und eine Handvoll geriebenen Parmesan darüberstreuen. In dem auf 220 Grad vorgeheizten Ofen ca. 30 Minuten backen, bis die Kartoffeln und der Parmesan schön knusprig sind. En Guete!