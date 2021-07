Schimmel vermeiden

Nach dem Kauf oder Pflücken ist es wichtig, die Kirschen richtig zu lagern. Im Supermarkt werden die Kirschen gerne in Plastiktüten verpackt. Zu Hause angekommen, sollte man die Früchte sofort herausnehmen. Denn in den Beuteln oder Schalen kann die Luft nur schlecht zirkulieren, was Schimmel zur Folge hat. Lieber in eine Dose geben und diese mit Küchenpapier auslegen – das saugt die überschüssige Feuchtigkeit auf.