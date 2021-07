Maca-Pulver? Superfood aus Südamerika!

Was haben Jennifer Aniston und Gwyneth Paltrow gemeinsam? Sie sind beide blond. Üben denselben Beruf aus. Führten eine Beziehung mit Brad Pitt. Und: Geben ihrem Smoothie gemahlenes Maca-Pulver bei. Dieses wird aus der Maca-Knolle gewonnen – ein schrumpeliges Gewächs, dessen Optik an eine Kreuzung zwischen Ingwer und Radieschen erinnert und dessen Inhalt Vitamine und Mineralstoffe verspricht.



Maca gedeiht auf 4'000 Meter Höhe unter gnadenlosen Wetterbedingungen. Hart im Nehmen, aber weich im Geschmack – süsses Vanille mit erdiger Note. Das aber nur so am Rande erwähnt. Schliesslich hat Maca weitaus mehr drauf: