Das steckt in Jennifer Anistons Anti-Aging-Smoothie

Jede Zutat reich an positiven Wirkungen

1) Kollagen-Pulver

Der Körper bildet Kollagen. Ein Eiweissstoff, der unter anderem Knochen, Zähne oder Knorpel stärkt und die Haut strafft. Bereits ab dem 25. Lebensjahr, nimmt die eigene Kollagenproduktion aber ab. Faltencremes, die Kollagen beinhalten, befördern den Stoff von Aussen nach Innen. Noch effizienter landet Kollagen im Körper, wenn wir ihn mittels Pulver, Kapseln oder Shot direkt einnehmen.



2) Mandelmilch

Im grossen Stil kann man die Mandelmilch zwar nicht loben. Bei ihrer Herstellung gehen die meisten Mineralstoffe der Mandeln verloren. Aber! Allergiker dürften sich über die vegane Alternative freuen. Sie ist frei von Laktose, Gluten, Milcheiweiss oder Soja-Proteinen.



3) Maca-Pulver

Der Maca-Knolle werden gleich mehrere Benefits nachgesagt: Sie besitzt viele Antioxidantien und bekämpft dadurch freie Radikale im Körper. Sie enthält Zink und Kalzium, was die Knochen stärkt. Sie unterstützt den Muskelaufbau (in 100 Gramm Maca stecken 14 Gramm Protein). Sie wirkt entzündungshemmend. Und sie soll die Libido fördern – wissenschaftlich bewiesen ist das allerdings nicht.



4) Matcha-Pulver

Eigentlich überzeugt uns ja bereits die leuchtende Farbe. Grün gleich gut. Grün gleich gesund. In vielen Fällen zumindest, aber auch in jenem von Matcha. Das gemahlene Teepulver enthält eine Reihe an Vitaminen, Mineralstoffen, Antioxidantien und Ballaststoffen. Ausserdem hilft Matcha wegen seines Koffeins und der Aminosäure L-Theanin gegen Müdigkeit.



5) Zimt

Achtet euch darauf, anstatt Cassia-Zimt, wenn möglich Ceylon-Zimt zu verwenden. Grund dafür ist der Pflanzenstoff Cumarin, der in grösseren Mengen gesundheitsschädlich ist. In Ceylon-Zimt ist die Menge an Cumarin wesentlich geringer, als jene in Cassia-Zimt. Aber kommen wir nun zu den Vorteilen! Zimt senkt den Blutzuckerspiegel und kurbelt dadurch die Fettverbrennung an. Weiter fördert das Weihnachtsgewürz die Verdauung und beschleunigt das Sättigungsgefühl.



6) Kakao-Pulver

Die Rede ist selbstverständlich nicht von zuckerüberladener Trinkschokolade. Natürliches Kakao-Pulver enthält fast keinen Zucker. Dank den Inhaltsstoffen Serotonin und Dopamin hebt Kakao die Stimmung. Der Stoff Theobromin senkt zusätzlich den Blutdruck.



7) Spinat

Noch mehr gesundes Grün! Auch Spinat ist voll mit Vitaminen und Mineralstoffen. In anderen Worten ausgedrückt: Die Blätter stärken unser Abwehrsystem, verbessern die Sauerstoffzufuhr regulieren den Blutdruck.