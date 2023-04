Von buschig bis dünn und von dunkel bis blond – unsere natürlichen Augenbrauen sind meist so individuell wie wir selber und verleihen unserem Gesicht das gewisse Etwas. So einzigartig wie unsere Brauen fällt auch das jeweilige Make-up aus. Wo es einige lieber natürlich haben und die Brauen lediglich mit einer leichten Mascara in Form bringen, lassen sich andere die Härchen mit Permanent-Make-up nachzeichnen. So oder so ist die Wahl des richtigen Farbtons entscheidend. Dieser ist allerdings gar nicht so leicht herauszufinden. Denn steht man erst einmal vor dem Kosmetikregal der Parfümerie, kann einen das riesige Sortiment ganz schön überfordern. Wie ihr beim nächsten Einkauf im Nu die perfekte Nuance findet, lest ihr hier.