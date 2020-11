Wie wir in 5 Schritten unsere Augenbrauen formen

Schritt 1: Einzeichnen

Haltet das eine Ende eines langen Stiftes an einen Mundwinkel, entlang des äusseren Nasenflügels bis an den äusseren Augenkranz. Nun seht ihr, bis wohin eure Augenbrauen reichen sollte. Markiert die Stelle am besten gleich mit einem Eyeliner. Nun verschiebt ihr den Stift vom äusseren Augenkranz über eure Pupille. Dort wo das Ende des Stift hingelangt, solltet der Bogen eurer Braue sein. Bitte markieren. Und nun verschiebt ihr den Stift noch weiter nach innen, bis zum inneren Augenkranz. Dort sollte die Brau anfangen. Bitte markieren, Stift weglegen und Pinzette zur Hand nehmen.