Sind eingewachsene Haare eigentlich gefährlich?

Bei der Rasur kappen wir die Härchen und schneiden sie statt in einem geraden, in einem schrägen Winkel ab, wodurch sie schief weiterwachsen. Kommen dann noch Schüppchen oder Talg dazu, die den «Ausgang» versperren, ist das Drama vorprogrammiert. Und auch beim Epilieren oder Wachsen kann es passieren: Eine Haarwurzel wird beschädigt und das Haar gerät in einen schiefen Winkel. Die Folge: Es wächst statt aus der Haut in sie hinein – und lässt uns das mit einem kleinen Pickel an der Oberfläche wissen. Wer dem von vornherein vorbeugen will, erfährt hier, wie das geht.