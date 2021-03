Wie sich die richtige Augenbrauenform finden lässt

Wo ist der Anfang, wo das Ende?

Zwar sollte die Augenbrauenform immer individuell nach der Form des Gesichts gewählt werden, Anfang-, Höchst- und Endpunkt werden jedoch auf ein und dieselbe Weise ermittelt. Hierzu ist der Nasenflügel als Ausgangspunkt entscheidend. Legt man senkrecht an diesen ein Lineal an, so zeigt die nach oben verlaufende Linie, wo die Augenbraue im Idealfall beginnen sollte. Neigt man das Lineal ein wenig zur Seite, sodass es nun die Pupille kreuzt, lässt sich der Punkt ermitteln, an dem die Braue am höchsten sein sollte. Die Linie, die sich aus der Verbindung von Nasenflügel und dem äusseren Rand des Auges ergibt, markiert den harmonischen Endpunkt der Braue.