Hat euch im Januar – neben Freunden, Familie, Ausgang, Reisen, Shopping, Sport – auch was gefehlt? Die Golden Globes zum Beispiel? Normalerweise werden die Vorboten zum Oscar schliesslich mit viel Trara gleich Anfang des Jahres vergeben. Dieses nicht. Vergebens warteten wir auf das Ausrollen des Roten Teppichs, unzählige, spektakuläre Roben, freudig beschwingte Dankesreden. So ganz verzichten wollte die Hollywood Foreign Press Association dann aber doch nicht auf ihre geliebte Preisverleihung. Schob den Termin nach hinten und den Hebel für Covid-Vorsichtsmassnahmen auf Alarmstufe Rot. Yippieh! Denn das bedeutete für uns: Dior! Chanel! Miu Miu! Saint Laurent! Zwar nicht wie gewohnt aufgereiht unter zuckendem Blitzlichtgewitter – dafür aber ganz charmant via Webcam von zu Hause aus.

Bei wem wir in Wohnzimmer, Garten und Treppenhaus die schönsten Golden-Globe-Looks 2021 erspäht haben?