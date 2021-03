Faktencheck: Wie gesund ist Körperfett?

Warum lässt sich an manchen Stellen schneller Körperfett abbauen als an anderen?

Wer Gewicht verlieren will, kann den Ort des Fettabbaus leider nicht beeinflussen. Fett kann sich an verschiedenen Stellen an unserem Körper ansiedeln, fixiert sich aber in der Regel im und am Bauch oder an den Hüften und dem Gesäss. Wo sich das Fett bevorzugt ansiedelt, ist zum Teil genetisch bedingt und wird auch von den Geschlechtshormonen und zum Beispiel dem Stresshormon Cortisol beeinflusst.