Wieso «der Ferrari in der Tiefgarage» (ja, es gibt Menschen, die nennen ihre Periode so) überhaupt erst zum Tabu-Thema wurde, ist den meisten Frauen vermutlich gar nicht klar. Wie so oft, gehts im Kern um Sex. 1933 erfand der US-Gynäkologe Earle Haas den ersten modernen Tampon. Eigentlich keine totale Neuerfindung. Schon im 15. Jahrhundert v. Chr. steckten sich Ägypterinnen Papyrus-Röllchen in die Vagina, um das Blut vor dem Herausfliessen zu stoppen. Römerinnen sollen zum selben Zweck auf Wolle gesetzt haben.