Kennt Ihr schon Pfannkuchen mit tausend Löchern?

Zubereitung:

Für den Teig Mehl, Griess, Hefe, Backpulver und Salz in eine Schüssel geben. Mischen und in die Mitte eine Mulde drücken. Die lauwarme Milch und das Wasser dazugiessen. Alles zu einem glatten, dünnen Teig verrühren. Zugedeckt zirka 30 Minuten ruhen lassen. Eine kleine beschichtete Bratpfanne bei mittlerer Hitze ohne Fett (!) warm werden lassen. Eine Kelle Teig in die Pfanne geben und durch Schwenken auslaufen lassen. Bei kleiner Hitze backen, bis sich kleine Bläschen an der Oberfläche bilden und sich der Pfannkuchen vom Pfannenboden löst. Wenden und nur ganz kurz, zirka 15 Sekunden, auf der anderen Seite backen lassen. Sofort aus der Pfanne nehmen und etwas auskühlen lassen.