So wird es gemacht:

Die Kartoffeln schälen und in circa 3 mm dicke Scheiben hobeln. Milch und Rahm mit Salz, Pfeffer, Muskat, Knoblauch, Majoran und Thymian einmal aufkochen, dann die Kartoffelscheiben dazugeben und fast fertig kochen. Die Kartoffelscheiben in der Auflaufform platzieren, die Milch-Rahm-Mischung heiss darübergiessen. Den Käse gleichmässig darüber verteilen und bei Heissluft von 180 Grad 15 Minuten im Ofen garen.

Zum Kartoffelgratin von Andreas Caminada empfiehlt Nevin Galmarini neben Gemüse ein Stück Wild, vorzugsweise aus dem Engadin. Das Fleisch vorab marinieren, bei hoher Hitze kurz anbraten, mit dem Fleischthermometer im Ofen niedergaren.