Natürlich kann man Rahm aus Haferflocken auch kaufen. Aber wozu vegane Lebensmittel im Laden posten, wenn man sie ohne grossen Aufwand selber herstellen kann? Vor allem, wenn es nur ganz wenige Zutaten braucht, die bestimmt im Küchenschrank vorrätig sind. Der Hafer-Rahm lässt sich hervorragend zum Kochen und Backen verwenden. Mit ihm lassen sich Suppen und Eintöpfe wunderbar verfeinern und Saucen andicken. Nur steif schlagen lässt sich der Hafer-Rahm nicht. Wer den DIY-Rahm nicht sofort verwenden will, füllt ihn in ein Schraubglas mit Deckel ab und stellt ihn in den Kühlschrank. In der Kühle hält er sich nämlich bis zu sechs Tage.