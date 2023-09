Länger schlafen und abnehmen

Overnight Oats – das gesunde Power-Frühstück über Nacht

Overnight Oats werden am Abend zuvor vorbereitet, quellen über Nacht und lassen sich am nächsten Morgen sofort geniessen. Besonders empfehlenswert für alle, die morgens lieber etwas länger schlafen und die, die ein paar Kilos verlieren möchten. Was das eine mit dem anderen zu tun hat, erklären wir.