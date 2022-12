Das gibt der Sauce Bolognese den besonderen Kick

Bolognese ist die beliebteste Pastasauce der Schweizer*innen. Und es gibt wohl so viele Rezepte wie Familien. Auch in Italien. Wo der Saucen-Klassiker allerdings Ragù alla Bolognese heisst. Und nie zu Spaghetti serviert wird. Sondern zu Tagliatelle, Rigatoni oder anderen kurzen Teigwarensorten. Aber andere Länder, andere Sitten. Und wir wollen den Schweizer*innen das Lieblingsgericht ja nicht vermiesen. Ein einheitliches Bolognese-Rezept gibt es sowieso nicht, aber trotzdem ein paar wenige Regeln zu beachten. So sollten Fleisch und Röstgemüse nie zusammen angebraten werden. Also immer trennen und dann zusammenfügen. Und hier kommt ein ganz spezieller Fleischtrick: Das Innere einer Salsiccia, Lughanigetta – oder einer anderen rohen Schweinsbratwurst – beim Anbraten zum Hackfleisch dazugeben. Das gibt einen sensationellen Geschmack und verhindert, dass das Fleisch trocken wird. Weil die Schweizer*innen leider dazu neigen, zu mageres Fleisch für die Bolognese zu verwenden.