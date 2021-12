Seven, bei welchen Guetsli wirst du schwach?

So wird es gemacht:

Butter in einer Pfanne schmelzen. Schokolade zerbröckeln, beifügen und unter Rühren schmelzen lassen. Kaffeerahm untermischen, abkühlen lassen. In einer Schüssel Eier, Rohrzucker, Vanillezucker und Salz verrühren, bis die Masse hell ist. Schokoladenmasse, Mandeln und Mehl beigeben und mischen. Teig in eine gefettete und bemehlte Form füllen, glatt streichen. Die «Whities» in der Mitte des auf 180 Grad vorgeheizten Ofens circa 20 Minuten backen. Sie müssen innen noch leicht feucht sein. Nur kurz abkühlen lassen, noch warm in der Form in Würfel schneiden, darin auskühlen lassen, dann herausnehmen. Die weisse Kuchenglasur schmelzen und die Würfel damit überziehen.

Speziell verwendet Sevens Frau Zahra zusätzlich ein wenig Amaretto, den sie vor dem Backen dem Teig beifügt und vor dem Überziehen in die Kuchenglasur mischt.