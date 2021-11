Nur zwei Zutaten für die selbstgemachte Erdnussbutter

Unser Tipp: Eine gute Erdnussbutter erkennt man an ihrer Zutatenliste, auf der lediglich Erdnüsse stehen sollten. Etwas Meersalz dazu ist maximal erlaubt. Wer die Paste selbst herstellen möchte, röstet die Erdnüsse kurz in einer Pfanne an und püriert sie anschliessend. Zwei bis drei Esslöffel Erdnussöl machen die Butter schön cremig. Die Masse in ein Einmachglas umfüllen. Im Kühlschrank hält das Mus circa sechs Wochen.