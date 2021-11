Porridge ohne Haferflocken? Geht!

50 Gramm Buchweizen

250 Milliliter Wasser

1 Prise Salz

Und so gehts: Den Buchweizen über Nacht in Wasser zusammen mit einer Prise Salz einweichen. Am nächsten Tag gut abspülen und den gequollenen Buchweizen mit dem frischen Wasser oder Pflanzenmilch in einem Topf zum Köcheln bringen. Dann: warten bis es die gewünschte «Porridge-Konsistenz» erreicht hat. Nach Lust würzen und mit Früchten anreichern.