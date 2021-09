Die Zutat, die unsere Haferflocken super cremig macht

Zu beachten zum Zweiten: Ist Kokosmilch gesund? Respektive: Gesünder als Rahm? Zwar hat erstere wie gesagt weniger Kalorien und Fett, aber dafür mehr gesättigte Fettsäuren, die als ungesund gelten. Übertreiben sollte man damit also nicht (Quelle: WHO). Wie bei so vielem gilt also auch dabei: Nur in Massen. Man sollte sie also nur hin und wieder kaufen (auch wegen der CO2-Bilanz) und in jedem Fall auf Bio-Qualität setzen.