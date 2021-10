Ranzige Butter? Dann vermeidet diesen einen Fehler

Sag mir, wo deine Butter liegt und ich sage dir, wer du bist. Dieser Spruch ist in diesem Fall gar nicht so weit hergeholt. Denn wenn es um Butter-Lagerungsarten geht, haben wir es mit verschiedenen Typen zu tun. Profis bewahren sie in einer passenden Butterdose aus Keramik auf. Das sieht nicht nur schön aus, sondern punktet auch in Sachen Umweltfreundlichkeit. Weiter geht es mit den Minimalisten, welche die Butter direkt aus der Plastikschale herausschaben. Und dann wären da noch die Chaoten, welche die Butter im original Papier irgendwie einwickeln und im hintersten Winkel des Kühlschranks über Wochen vergessen.