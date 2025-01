Die Power liegt in der Schale

Aber zuerst erklären wir, warum der heimische Superfood öfters in unseren Mägen landen sollte. Die Power liegt in der Samenschale – dort befinden sich die wirksamen Schleimstoffe. Diese binden Wasser im Darmtrakt und quellen auf. Das Ergebnis: Das Darmvolumen vergrössert sich und regt die Verdauung an. In geschroteter Form kann unser Körper die Nährstoffe besser aufnehmen. Sind sie noch ganz, können sie unter Umständen auch wieder vollständig ausgeschieden werden – der erhoffte Effekt bleibt aus.