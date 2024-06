So manipuliert Fast Food unser Gehirn

Unbändige Lust

Die Forschenden teilten die 105 jungen, sich gesund ernährenden Teilnehmenden in zwei Gruppen ein. Die erste Gruppe ass acht Tage lang nur Junk Food, also Lebensmittel, die viel Zucker und gesättigte Fette enthielten. Zum Frühstück bekamen sie getoastete Sandwiches, Milchshakes oder Waffeln. Weiter gab es über den Tag verteilt Hauptmahlzeiten von Fast-Food-Ketten. Die Teilnehmenden der zweiten Gruppe assen so, wie sie sich auch zu Hause ernährten – gesund und ausgewogen.