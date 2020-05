So trinkt sich Cindy Crawford schön(er)

Wie es sich gehört, verbringt Cindy gerade viel Zeit zu Hause. Spielt Backgammon, kredenzt Braten, übt sich in Self-Care – und mixt Smoothies. Jeden Morgen, um ihrem Tag einen Kickstart zu verpassen. Könntet ihr in eurem Home-Office-Trott auch ganz gut vertragen? Nichts leichter als das, die 54-Jährige hat jetzt nämlich auf Instagram verraten, was da so bei ihr im Mixer landet, zu einem grünen Drink verquirlt wird und offensichtlich für Power (und hoffentlich ein bisschen Cindy-Glow) sorgt.