So gelingt die vietnamesische Pizza

Ein Blatt Reispapier (gibt es bei jedem Detailhändler oder im Asiashop) mit ein bisschen Öl in eine Pfanne geben. Mit etwas Chiliöl bestreichen und ein Ei direkt darauf aufschlagen. Das Ei leicht mit einem Löffel verrühren, so dass das gesamte Reispapier damit bedeckt ist. In feine Ringe geschnittene Frühlingszwiebeln darüber verteilen. Wer Lust hat, kann noch weitere Toppings dazugeben (muss aber nicht sein). Wie geriebenen Käse, in Scheibchen geschnittene Wurst, Maiskörner, gebratener Speck oder klein geschnittenes Restgemüse vom Vortag. Was der Vorrat im Kühlschrank halt so hergibt oder was man eben mag. Darauf kommt etwas asiatische Mayonnaise und Srirachasauce (ebenfalls im Asiashop und in vielen Supermärkten erhältlich). Dann das Reispapier in der Mitte falten und auf beiden Seiten knusprig braten. Sofort geniessen.