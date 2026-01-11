Senken den Blutdruck

Weil die im Gemüse enthaltenen Inhaltsstoffe nachweislich die Blutgefässe erweitern, verbessern sie die Durchblutung und senken damit langfristig unseren Blutdruck. Hinter dieser Wirkung stecken die in der Knolle enthaltenen Nitrate. Diese Salze kommen von Natur aus in vielen Frucht- und Gemüsesorten vor, werden allerdings auch als Lebensmittelzusatzstoffe in Fleisch und Käse verwendet. Während die aus Lebensmittelzusatzstoffen stammenden für die Gesundheit bedenklich sind, sind die pflanzlichen harmlos. Im Körper werden Nitrate in Stickstoffmonoxid umgewandelt, ein Molekül, das unsere Blutgefässe erweitert und den Blutdruck senkt. Einziger Wermutstropfen: Nitrate in der Nahrung sind wasserlöslich. Darum sollten wir sie nicht kochen, wenn wir den Nitratgehalt in unserem Körper erhöhen möchten.