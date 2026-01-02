Was einkaufen für den veganen Januar?

«Steh nicht am ersten Tag deines veganen Abenteuers auf, ohne vorher darüber nachgedacht zu haben, was du essen könntest!», heisst es im Starter Kit von Veganuary. Die Organisation wurde 2014 in Grossbritannien gegründet und motiviert inzwischen weltweit Menschen, das neue Jahr mit einem veganen Monat zu starten. Ihr Appell, diesen Versuch nicht völlig unvorbereitet zu starten, sollte man sich zu Herzen nehmen. Planung ist alles. Wer seit Jahren vegan lebt, findet seine Ernährungsform wohl nicht besonders kompliziert. Für alle anderen ist sie es aber sehr wohl. Es braucht viel Umdenken und Organisation – nichts ist ärgerlicher als mit Heisshunger vor dem Kühlschrank zu stehen, und nicht zu wissen, was man essen soll. Für den veganen Monat haben wir Einkaufstipps zusammengestellt, damit man gut versorgt ist und Fleisch, Fisch, Eier und Milchprodukte nicht vermisst.