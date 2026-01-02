Was einkaufen für den veganen Januar?

«Steh nicht am ersten Tag deines veganen Abenteuers auf, ohne vorher darüber nachgedacht zu haben, was du essen könntest!», heisst es im Starter Kit von Veganuary. Die Organisation wurde 2014 in Grossbritannien gegründet und motiviert inzwischen weltweit Menschen, das neue Jahr mit einem veganen Monat zu starten. Ihr Appell, diesen Versuch nicht völlig unvorbereitet zu starten, sollte man sich zu Herzen nehmen. Planung ist alles. Wer seit Jahren vegan lebt, findet seine Ernährungsform wohl nicht besonders kompliziert. Für alle anderen ist sie es aber sehr wohl. Es braucht viel Umdenken und Organisation – nichts ist ärgerlicher als mit Heisshunger vor dem Kühlschrank zu stehen, und nicht zu wissen, was man essen soll. Für den veganen Monat haben wir Einkaufstipps zusammengestellt, damit man gut versorgt ist und Fleisch, Fisch, Eier und Milchprodukte nicht vermisst.
Diese besonderen Produkte gehören in den Einkaufskorb
Pflanzliche Milchprodukte
Hafer- oder Sojamilch, sie sind gute Allrounder zum Kochen und Backen und für in den Kaffee. Grundsätzlich muss man sich aber etwas durchprobieren! Die Auswahl an Produkten ist inzwischen riesig und der Geschmack verschieden. Und: pflanzliche Milch schmeckt ganz anders als Kuhmilch, da braucht es Gewöhnungszeit.
Sojajoghurt oder vegane Butter
- Sind ideal fürs Frühstück
Hafersahne oder Kokosmilch
- Braucht man vor allem zum Kochen
Nussmus und -butter
- Tahini (Sesammus) für Hummus
- Erdnussbutter, beides perfekt als Brotaufstrich bei Heisshunger
Hülsenfrüchte
- Kichererbsen (getrocknet oder in der Dose) für Hummus und Eintöpfe
- rote Linsen (sind schnell gekocht), z. B. für ein indisches Dal oder eine Suppe
Tofu & Co.
- Geräucherter Tofu, kann man kalt essen oder zum Kochen verwenden (z. B. für vegane Spaghetti Carbonara)
- Vegane Würstchen
- Aufschnitt oder Burger
Süssigkeiten und Snacks
- Schwarze Schokolade
- Hummus in verschiedenen Varianten (fixfertig oder selber machen)
- Getrocknete Früchte und Nüsse