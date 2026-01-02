Teilen

Veggi-Januar

Was einkaufen für den veganen Januar?

31 Tage ohne Fleisch, Fisch, Milchprodukte und Eier leben. Das ist Veganuary. Seid ihr auch dabei? Wir geben Einkaufstipps – damit der Januar ganz easy beginnt.

Frisches Gemüse enthält jede Menge Vitamine und Ballaststoffe. Die Genuss-Möglichkeiten sind schier unendlich.

Unsplash/Sharon Pittaway

«Steh nicht am ersten Tag deines veganen Abenteuers auf, ohne vorher darüber nachgedacht zu haben, was du essen könntest!», heisst es im Starter Kit von Veganuary. Die Organisation wurde 2014 in Grossbritannien gegründet und motiviert inzwischen weltweit Menschen, das neue Jahr mit einem veganen Monat zu starten. Ihr Appell, diesen Versuch nicht völlig unvorbereitet zu starten, sollte man sich zu Herzen nehmen. Planung ist alles. Wer seit Jahren vegan lebt, findet seine Ernährungsform wohl nicht besonders kompliziert. Für alle anderen ist sie es aber sehr wohl. Es braucht viel Umdenken und Organisation – nichts ist ärgerlicher als mit Heisshunger vor dem Kühlschrank zu stehen, und nicht zu wissen, was man essen soll. Für den veganen Monat haben wir Einkaufstipps zusammengestellt, damit man gut versorgt ist und Fleisch, Fisch, Eier und Milchprodukte nicht vermisst.  

Hafermilch im Kühlschrank

Hafermilch ist in der Küche vielfältig einsetzbar und lässt sich für einen Cappuccino auch aufschäumen. Meist muss man mehrere pflanzliche Milchsorten durchprobieren, bis man eine findet, die einem zusagt.  

 

Bloomberg via Getty Images

Diese besonderen Produkte gehören in den Einkaufskorb

Pflanzliche Milchprodukte
Hafer- oder Sojamilch, sie sind gute Allrounder zum Kochen und Backen und für in den Kaffee. Grundsätzlich muss man sich aber etwas durchprobieren! Die Auswahl an Produkten ist inzwischen riesig und der Geschmack verschieden. Und: pflanzliche Milch schmeckt ganz anders als Kuhmilch, da braucht es Gewöhnungszeit. 

Sojajoghurt oder vegane Butter 
- Sind ideal fürs Frühstück

Hafersahne oder Kokosmilch
- Braucht man vor allem zum Kochen

Nussmus und -butter
- Tahini (Sesammus) für Hummus
- Erdnussbutter, beides perfekt als Brotaufstrich bei Heisshunger

Hülsenfrüchte
- Kichererbsen (getrocknet oder in der Dose) für Hummus und Eintöpfe
- rote Linsen (sind schnell gekocht), z. B. für ein indisches Dal oder eine Suppe

Tofu & Co.
- Geräucherter Tofu, kann man kalt essen oder zum Kochen verwenden (z. B. für vegane Spaghetti Carbonara)
- Vegane Würstchen
- Aufschnitt oder Burger

Süssigkeiten und Snacks
- Schwarze Schokolade
- Hummus in verschiedenen Varianten (fixfertig oder selber machen)
- Getrocknete Früchte und Nüsse

Grillierter Tofu mit Gemüse

Mariniert und grilliert schmeckt Tofu sehr gut. Inzwischen gibt es auch ein grosses Sortiment an veganen Fleischersatzprodukten, mit denen man rasch gekocht hat.  

Getty Images
