Man weiss jetzt nicht genau, ob das wirklich ein Brot ist. Aussehen tut es so. Oder ist es eben doch ein Kuchen? Schmecken tut es eher süss. Darum wohl der Name – weil man sich einfach nicht entscheiden kann. Gemacht ist es auf jeden Fall richtig fix und einfach. Ausprobieren lohnt sich also.