Seit ein paar Tagen haben nun die Terrassen der Gastrobetriebe wieder geöffnet. Ein Stückchen Normalität ist damit (endlich!) zurückgekommen. Brunchen in eurem Lieblingscafé ist aber noch immer nicht möglich? Kein Problem, denn im Pandemiejahr haben wir schliesslich gelernt selber den Kochlöffel zu schwingen und sind fast schon selbst zu kleinen Profibäckern mutiert. Besonders Bananenbrote haben gerade im ersten Lockdown einen richtigen Hype erlebt. Wem dieses Rezept aber mittlerweile zu den Ohren raushängt, der sollte jetzt weiterlesen. Denn ein neuer Backtrend steht schon in den Startlöchern. Dürfen wir vorstellen: Das Kokos-Mandel-Brot! Also, an die Schüsseln, fertig, los!