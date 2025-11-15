Was kann schwarzer Knoblauch?

Knobli auf dem Brot, im Fondue, in der Gemüsepfanne und überall, wo es sich als Dekoration schön aufhängen lässt. Die Pflanze ist seit eh und je Teil des Alltags eines jeden Kochbegeisterten – und des Gesundheitswesens. Bluthochdruck, Diabetes, Entzündungen und vieles mehr sollen mit dem kleinen Naturwunder bekämpft und, oder gemildert werden. Doch vor allem der schwarze Knoblauch soll (wissenschaftlich bewiesen) ganz schön was auf dem Kasten haben. Warum wir gerade jetzt das Immunsystem damit boosten?