Aber tüftelt ihr auch schon lange daran herum, die perfekte Hitze zu finden, damit das Gemüse so richtig schön knusprig wird? Aufgepasst: Das Geheimnis ist nicht die ideale Temperatur, sondern eine «geheime» Zutat. Jap, damit das Gemüse jedes Mal mit einer krossen Schicht aus dem Ofen kommt, braucht es Maisstärke! Am besten gelingt das Gericht, wenn ihr das Gemüse in eine Schüssel gebt, mit Öl beträufelt und dann mit Salz und Maisstärke bestreut. Das Ganze anschliessend gut vermischen und auf einem Blech verteilen. Übrigens: Bei 500 Gramm Gemüse braucht ihr etwa 1 - 2 Teelöffel Maisstärke, damit es schön knusprig wird. Mhmm, en Guete!