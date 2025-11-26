Exotische Currys, selbstgemachte Teigwaren, Flower Focaccia – Farben, Formen und Feinschmecker-Träume wohin man auf Social Media schaut, oder besser gesagt scrollt.
Neben all den Food-Trends müssen wir aber auch zugeben, dass es uns manchmal einfach zu mühsam ist, für ein Znacht noch stundenlang in der Küche zu stehen. Und wenn die Faulheit mal wieder Überhand nimmt, rettet uns Ofengemüse jedes Mal aus der Patsche. Rüebli, Broccoli, Sellerie und Randen (oder was man sonst noch alles zu Hause hat), in Stücke schnippeln, mit Öl benetzen, mit Salz bestreuen – und ab in den Ofen. Gross was falsch machen kann man dabei definitiv nicht.
Aber tüftelt ihr auch schon lange daran herum, die perfekte Hitze zu finden, damit das Gemüse so richtig schön knusprig wird? Aufgepasst: Das Geheimnis ist nicht die ideale Temperatur, sondern eine «geheime» Zutat. Jap, damit das Gemüse jedes Mal mit einer krossen Schicht aus dem Ofen kommt, braucht es Maisstärke! Am besten gelingt das Gericht, wenn ihr das Gemüse in eine Schüssel gebt, mit Öl beträufelt und dann mit Salz und Maisstärke bestreut. Das Ganze anschliessend gut vermischen und auf einem Blech verteilen. Übrigens: Bei 500 Gramm Gemüse braucht ihr etwa 1 - 2 Teelöffel Maisstärke, damit es schön knusprig wird. Mhmm, en Guete!