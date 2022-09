Kleine Dreiecke

Für diesen Hack sind ein stabiles Schneidebrett und ein langes, scharfes Messer ein Muss. Hierfür legen wir die spitzere Seite der Melone aufs Brett, damit sie senkrecht auf dem Untergrund steht. Danach schneiden wir mit dem Messer auf der oberen Seite waagerecht und senkrecht in die Melone hinein, damit ein sternförmiges Muster entsteht. Die einzelnen Schnitze sollten etwa bis zur Hälfte der Wassermelone gehen. Als Nächstes drehen wir sie so, dass ihre beiden Enden jeweils nach rechts und links zeigen. Jetzt können wir die Wassermelone an der eingeritzten Hälfte horizontal – wie Brotscheiben – in Dreiecke schneiden. Die übrige Hälfte bewahren wir im Kühlschrank auf oder schneiden sie mit derselben Technik in mundgerechte Stücke.