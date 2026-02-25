Die Haut spannt und juckt, die Augen und Schleimhäute sind trocken? Ihr ahnt es vermutlich längst selbst: Eurem Körper fehlt es an Feuchtigkeit. Da hilft natürlich nur eins: entgegenwirken. Und zwar von innen. Zwischen zwei und drei Liter Wasser sollten wir am Tag zu uns nehmen. Wer das längst tut und noch immer nicht das Gefühl hat, als sei sein System ausreichend geölt, der kann zusätzlich an seinem Speiseplan schrauben. Zink, Beta-Carotin, Omega-3-Fettsäuren und die Vitamine C und B7 gehören da jetzt rauf. Was das im Konkreten für euer Menü bedeutet?