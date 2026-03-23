Welche Lebensmittel boosten das Immunsystem?

Das bedeutet natürlich nicht, dass gesunde Ernährung einen vor der Infektion mit einem Virus bewahren kann. Doch gerade während dieser Saison nehmen wir dankbar jede Hilfe an, die wir bekommen können. Und sei es «nur», das Immunsystem durch sieben leckere Lebensmittel zu stärken. Also greifen wir doch zu: