Welche Lebensmittel regen den Stoffwechsel an?

Während einige von uns essen können, was sie wollen, scheint bei anderen der Hosenbund schon beim Anblick eines Tortenstücks enger zu werden. Verantwortlich dafür ist unser Stoffwechsel. Dieser kann in der aktuellen Zeit mit all den Guetzli, Glühwein und Co. ganz schön durcheinanderkommen. Mit gewissen Lebensmitteln bringen wir ihn aber wieder in Schwung. Ihr denkt als Erstes an Chili, Cayennepfeffer und Ingwer? Richtig, scharfe Gewürze kurbeln unsere Verdauung an und unterstützen unseren Körper beim Ausscheiden von Giftstoffen. Welche neun Lebensmittel einen ähnlichen Effekt haben, erfahrt ihr hier: