Wer den Hummus am Ende besonders cremig haben möchte, kann die Kichererbsen vorab von ihrer Schale befreien. Das muss aber nicht zwingend sein. Anschliessend alle Zutaten und zwei Esslöffel des Olivenöls in einen Mixer geben und pürieren bis eine cremige, glatte Masse entsteht. Den fertigen Hummus in eine Schale geben und ihn mit den verbleibenden zwei Esslöffeln Olivenöl beträufeln. Wer mag kann die Paste noch mit gehakter Minze und Tomaten verzieren.