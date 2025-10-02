Welche Speiseöle sind gesund?

Fette sind der vermeintliche Teufel unter den Nahrungsmitteln. Ihrer Figur zuliebe verzichten viele Menschen zu Unrecht darauf. Und begehen damit einen Fehler. Denn gesunde Öle schützen unsere Organe wie ein Polster vor äusseren Einflüssen wie Verletzungen. Sie unterstützen zudem das Zellwachstum sowie die Nährstoffaufnahme. Letztere ist nämlich nur dann möglich, wenn wir Fette zu uns nehmen. Diese benötigt unser Organismus, um bestimmte fettlösliche Nährstoffe wie die Vitamine A, D, E und K sowie Beta-Carotin aufzunehmen. Ausserdem trägt Fett zu einem schnelleren Sättigungsgefühl bei. Dadurch sind wir nach einer Mahlzeit länger satt. Darum sind Fette in Form von Speiseölen, die reich an Fettsäuren und fettlöslichen Vitaminen sind, für uns ein Muss. Welche gesundheitlichen Vorteile, welches Öl hat – und welche wir meiden sollten – erklären wir euch hier: