Welche Teesorten stärken die Abwehrkräfte?

Der Figurhelfer

Der Gedanken an Brennnessel lässt uns wahrscheinlich erstmal zurückschrecken. Wie sich die tückische Pflanze auf der Haut anfühlt, wissen wir wohl alle. Das brennende Zeug sollen wir nun auch noch trinken? So siehts aus. Denn während die Pflanze uns beim Berühren alles andere als gut tut, ist Brennnesseltee während unser bester Freund, wenn wir etwas auf unsere Linie achten wollen. So wirkt er entschlackend, regt unseren Stoffwechsel an und spült die Giftstoffe aus unserem Körper. Was nur Wenige wissen: Brennnesseltee wirkt auch blutreinigend und -bildend und ist auch oft in Blasentees enthalten. Das Gewächs mit den gezackten Blättern spült Bakterien aus dem Körper, wirkt harntreibend und hilft damit bei Harnwegsinfektionen.