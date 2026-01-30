Wie ernährt man sich intuitiv?

2. Regeln und Muster – weg damit

Nur weil alle anderen gerne um 12 Uhr ihr Mittagessen holen, heisst das nicht, dass das für jeden und jede passt. Vielleicht fühlt ihr euch wohler, wenn ihr etwas später ins Sandwich beisst? Intuitive Esser haben gelernt, auf ihren Körper zu hören - und essen nicht einfach automatisch dann, wenn gesellschaftliche Normen oder erlerntes Verhalten ihnen sagen, was sie zu tun haben. Diese Muster abzulegen ist übrigens nicht einfach. Wir haben sie uns immerhin über Jahre antrainiert. Aber Babysteps: Fragt euch – hab ich jetzt wirklich schon Hunger? Wenn der Bauch nein sagt, einfach noch ein wenig warten und später essen.