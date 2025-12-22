Wie gelingt das Weihnachtsmenü ohne Stress?

Teamwork makes the dream work

Am liebsten möchte man einfach alles alleine in Ruhe machen. Wenn Hilfe angeboten wird, lehnt man dankend ab – wieso eigentlich? Man darf sich auch gerne mal helfen lassen. Natürlich hat eine Küche nicht unbegrenzt viel Platz. Wer aber nach dem Motto «wer keine Aufgabe in der Küche hat, muss raus» arbeitet, kommt ziemlich gut voran. Verständlicherweise mögen es aber nicht alle, wenn sie in der Küche nicht ihre Ruhe haben. Keine Angst, auch für diese gibt es eine Lösung. Das ganze Menü muss nicht alleine auf die Beine gestellt werden. Ein Salat oder ein Dessert können die Gäste zu Hause vorbereiten und dann mitbringen. So hat man seine Ruhe in der Küche und die eigenen Rezepte können entspannt zubereitet werden.