Wie kocht ihr euer Frühstücksei?

Und wie «kocht» man ein Ei richtig?

Eigentlich ist es ganz einfach: Man bettet die Eier in den Topf, übergiesst sie mit Wasser und stellt den Topf erst dann auf die heisse Herdplatte. So wärmen sich die Eier langsam, aber mollig mit dem Wasser auf und platzen selbst dann nicht, wenn sie aus dem bitterkalten Kühlschrank kommen (der Temperaturunterschied setzt ihnen oft zu) oder die Schale nicht vorher angestochen wurde.

Sobald das Wasser aufkocht, darf man den Topf vom Herd nehmen und die Eier im heissen Wasser gar ziehen lassen.

Ab dann wird gestoppt: Weichgekochte Eier brauchen mit dieser Methode etwa vier bis sieben Minuten, für hartgekochte Eier muss man zehn bis dreizehn Minuten warten – je nach Grösse und gewünschter Konsistenz.