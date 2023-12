Ewiges Naschen

Wie lange lassen sich Guetzli lagern?

Weihnachten steht bald vor der Tür und somit sind wir schon fleissig am Zimtsterne und co. backen und essen. Bleibt nur eine Frage: Wohin mit all den Guetzli, wenn der Bauch nach Weihnachten von Braten, Fondue und Süsskram schon voller ist als der Sack vom Samichlaus? Wir wissen, wie ihr euer Backwerk am besten lagert – und wie lang es überhaupt haltbar ist.