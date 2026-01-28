Wie lange sind eingefrorene Lebensmittel haltbar?

Nicht oder wenig geeignet fürs Einfrieren ist sehr Wasserreiches, wie etwa Tomaten, Gurken oder Blattsalat, genauso wenig wie Wassermelonen, Weintrauben, Äpfel und Birnen. Hier würde die Konsistenz so stark leiden, dass es nach dem Auftauen matschig und ungeniessbar würde. Das Gleiche droht bei rohen Kartoffeln. Zudem würde sich durch das Einfrieren ihre Stärke in Zucker umwandeln und ihr Geschmack unangenehm süsslich werden.