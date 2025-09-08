Wie unterscheiden sich Kohlenhydrate?

Getreide

Grundsätzlich gibt es zwischen den verschiedenen Getreiden keine wirklich gesündere oder ungesündere Variante. Worauf es wirklich ankommt, ist der Verarbeitungsprozess, den das Produkt durchlaufen hat. Hier unterscheidet man zwischen raffiniertem Getreide und Vollkorn.

Ein Beispiel: Wenn wir eine Portion herkömmliche Nudeln mit einem Teller Couscous vergleichen, gibt es ernährungsphysiologisch praktisch keinen Unterschied. Denn beide wurden aus Hartweizengriess hergestellt. Ob wir aber Vollkornnudeln oder Spaghetti aus Weissmehl schlemmen, spielt hingegen schon eine gewisse Rolle. Weissmehl enthält vor allem kurzkettige Kohlenhydrate, die rasch zu Zucker abgebaut werden und schneller ins Blut gelangen. Hier spricht man von sogenannten «leeren Kalorien». Vollkorn dagegen (was das genau ist, erfahrt ihr hier >) besteht aus langkettigen Kohlenhydraten. Diese werden in Magen und Darm langsamer verarbeitet, wodurch der Blutzuckerspiegel nicht so schnell ansteigt. Dadurch wird weniger Insulin ausgeschüttet und man ist über einen längeren Zeitraum satt. Somit sind auch hippe Lebensmittel wie Bulgur oder Couscous nur dann gesund, wenn sie aus Vollkorn bestehen.

Zudem spielen die Menge und die Lebensmittel, welche die Beilage begleiten, eine Rolle. Eine Ausnahme ist Quinoa. Der Superfood ist nämlich gar kein Getreide, weil es deutlich mehr Eiweiss enthält als seine Carbs-Kollegen. Die kleinen Kügelchen sind also eine tolle, nährstoffreiche Alternative, weil sie den Blutzucker nicht so rasch in die Höhe schnellen lassen wie Reis oder helle Nudeln.