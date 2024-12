Die Backsaison befindet sich gerade auf ihrem Höhepunkt. Doch was passiert nach getaner Arbeit mit übrig geblieben Zutaten wie Eierschalen und Eigelb? Statt beides in den Kompost zu werfen, wollen wir unsere innere Köchin oder unseren inneren Koch rausholen und aus dem Eigelb noch was Essbares zaubern (mit der Schale wird das leider schwierig, also weg damit). Wir haben für euch drei Rezepte für euch – statt Food Waste gibts jetzt Full Taste.