Wieviel Vitamin-C steckt wirklich in Orangen & Co?

Auch wir versuchen gerade in der Winterzeit unser Immunsystem zu stärken. Ein wichtiger Helfer dabei ist Vitamin C, das zudem an der Bildung von Kollagen beteiligt ist und das Bindegewebe in der Produktion von Adrenalin und Cortisol unterstützt. Ausserdem stärkt es die Leistungsfähigkeit unseres Körpers und schützt ihn vor Erschöpfungszuständen. Doch woher bekommt man Vitamin C? Klar, von Orangen und Mandarinen natürlich! Falsch ist das nicht. Beide Früchte haben einen hohen Vitamin-C-Gehalt und verfügen über jede Menge Spurenelemente und sekundäre Pflanzenstoffe. Überschätzen sollten wir sie aber nicht, denn es gibt Früchte, welche die beiden an Vitamin-C-Gehalt deutlich übertreffen: